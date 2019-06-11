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«ЕГЭ в одной из школ Грозного»: Школьный экзамен окончился стрельбой 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Грозном выпускника, предположительно уличённого на ЕГЭ в списывании, выдворили с экзамена. Процесс закончился стрельбой и проверкой произошедшего следователями регионального управления СК.
Об инциденте на своей странице в Facebook первой сообщила юрист Роза Магомедова, которая выложила в доступ видеозапись с последствиями ЧП. На кадрах видна толпа школьников, ввязавшихся в потасовку, слышны выстрелы.
«ЕГЭ в одной из школ Грозного. Борьба со шпаргалками», — прокомментировала происходящее Магомедова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом в комментариях к посту юрист отметила, что таким образом «ученика выводят с экзамена».
По данным издания VladTime.ru, инцидент произошёл на территории прилегающей к грозненской школе №54. По информации автора сообщения, выстрелы в воздух сделал охрана образовательного учреждения, чтобы усмирить конфликтующих школьников.
Позже на сайте регионального управления следственного комитета появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства инициировали проверку в связи с появлением в Сети ролика, на котором запечатлена «драка между учащимися старших классов». При этом отмечается, что на записи зафиксирована стрельба из автоматического оружия.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Комментарии4
Происшествия , СКР , Грозный
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