«ЕГЭ в одной из школ Грозного»: Школьный экзамен окончился стрельбой

Грозном выпускника, предположительно уличённого на ЕГЭ в списывании, выдворили с экзамена. Процесс закончился стрельбой и проверкой произошедшего следователями регионального управления СК

Об инциденте на своей странице в Facebook первой сообщила юрист Роза Магомедова, которая выложила в доступ видеозапись с последствиями ЧП. На кадрах видна толпа школьников, ввязавшихся в потасовку, слышны выстрелы.

«ЕГЭ в одной из школ Грозного. Борьба со шпаргалками», — прокомментировала происходящее Магомедова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом в комментариях к посту юрист отметила, что таким образом «ученика выводят с экзамена».

По данным издания VladTime.ru, инцидент произошёл на территории прилегающей к грозненской школе №54. По информации автора сообщения, выстрелы в воздух сделал охрана образовательного учреждения, чтобы усмирить конфликтующих школьников.

Позже на сайте регионального управления следственного комитета появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства инициировали проверку в связи с появлением в Сети ролика, на котором запечатлена «драка между учащимися старших классов». При этом отмечается, что на записи зафиксирована стрельба из автоматического оружия.