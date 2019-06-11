Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На затонувшем в центре Будапешта катере найдены тела туристов 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Затонувший в конце мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились корейские туристы, был поднят на поверхность. Как сообщает агентство «Ренхап», операция по поднятию судна началась в 6:30 по местному времени (7:30 мск).
Как передает Associated Press, предположительно, тела четырех человек обнаружены в катере. По данным агентства, на барже рядом с частично поднятым судном были замечены спасатели с носилками, на которых лежали мешки, вероятно, с телами погибших.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По последним данным, в результате трагедии погибли 19 граждан Южной Кореи. Еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.
BFM.RU: последние новости
Три человека погибли от взрыва на танкере в Махачкале Тест Голунова на наркотики оказался отрицательным «Ночной губернатор». Задержан бывший глава волгоградского СКР
Происшествия , Пожары , Associated Press , Будапешт , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании18
Участника «Голоса» нашли мертвым13
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко146
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»1
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
03:08
В РФ отец выкрал сына, чтобы увезти жить в землянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение