На затонувшем в центре Будапешта катере найдены тела туристов

Затонувший в конце мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились корейские туристы, был поднят на поверхность. Как сообщает агентство «Ренхап», операция по поднятию судна началась в 6:30 по местному времени (7:30 мск).

Как передает Associated Press, предположительно, тела четырех человек обнаружены в катере. По данным агентства, на барже рядом с частично поднятым судном были замечены спасатели с носилками, на которых лежали мешки, вероятно, с телами погибших.

Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По последним данным, в результате трагедии погибли 19 граждан Южной Кореи. Еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.