В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров

Правоохранители задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Полицейские совместно с пограничниками за сутки задержали две группы любителей радиоактивного отдыха, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Первая группа, состоящая из четырех молодых людей, была задержана в городе Припять… Вторая группа была задержана возле села Карпиловка", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.