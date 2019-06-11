Под Чернобылем задержали две группы «сталкеров»

Правоохранительные органы задержали две группы людей в зоне Чернобыльской АЭС, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы управления Национальной полиции Украины в Киевской области полицейские совместно с пограничниками задержали две группы людей, увлекающихся радиоактивным отдыхом. Они незаконно проникли в зону отчуждения. Первая группа была задержана в Припяти, а вторая недалеко от села Карпиловка.

На правонарушителей завели административное дело, им грозит штраф.

Раннее еще одних сталкеров поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.