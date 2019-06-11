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Под Чернобылем задержали две группы «сталкеров» 

Газета.Ru + ещё 10 21 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали две группы людей в зоне Чернобыльской АЭС, сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы управления Национальной полиции Украины в Киевской области полицейские совместно с пограничниками задержали две группы людей, увлекающихся радиоактивным отдыхом. Они незаконно проникли в зону отчуждения. Первая группа была задержана в Припяти, а вторая недалеко от села Карпиловка.
На правонарушителей завели административное дело, им грозит штраф.
Раннее еще одних сталкеров поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Чернобыль
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