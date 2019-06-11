Что настораживает в расследовании дела Ивана Голунова?

Возможные нарушения при задержании журналиста «Медузы» проверяют собственная безопасность МВД и прокуратура . Омбудсмен Татьяна Москалькова будет сама изучать эти материалы. Прозрачного и честного расследования требуют коллеги Ивана Голунова и известные люди, не имеющие прямого отношения к журналистике. Вопросов к действиям сотрудников полиции появляется все больше.

«На повестке остается ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении», — так прокомментировали ход расследования по делу Ивана Голунова в Кремле. Вот, например, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на то, что МВД опубликовало фотографии нарколаборатории, не имеющей никакого отношения к журналисту.

Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Просто нужно предоставлять необходимые объяснения, причины каких-то ошибок. Сама по себе ошибка — она возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, причем в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились».

Прояснить нужно еще как минимум несколько фактов. Первое: почему предполагаемого дилера полиция задерживала не при передаче наркотиков, не в ходе контрольной закупки, а просто идущего по улице? Как говорят специалисты, так никто не делает.

Еще один вопрос: если Голунов попал в поле зрения оперативников еще три месяца назад, то где неопровержимые доказательства его вины? Например, записи телефонных переговоров, где Голунов обсуждал бы с кем-то покупку или продажу наркотиков. Записи не публикуются.

Следствие может ответить, что обнародование таких данных может навредить расследованию. Например, раскрутке всей цепи торговцев или что-то в этом духе. Но нам даже не говорят, были ли сделаны такие записи.

Из репортажа «России 24», когда корреспондент общается с оперативником, мы узнаем лишь вот что: «Оперуполномоченный согласился пообщаться с нами, не показывая своего лица. По его словам, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года. Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона… Свое место работы он не называл, так же, как и место жительства. Пытался утаить свои данные. Сразу он не сообщил, что является журналистом, мы узнали об этом уже буквально ночью, где-то часа в два ночи. Тогда он призадумался уже, сообщил, что является журналистом крупной компании, в частности, „Медуза“ упоминалась».

Что значит «попал в разработку» и можно ли найти логичное объяснение тому факту, что полиция следит за человеком три месяца, но его фамилию и место работы узнает только после задержания, ночью, когда он сам об этом рассказывает? Комментирует управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры» Александр Железников.

Александр Железников, управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры»:«Разрабатывали, то есть вели в отношении него оперативно-разыскную деятельность. Поэтому их слова, что они не знали, кто он такой, чем занимается, не выдерживают никакой критики. ОРД — это объемное занятие, это перлюстрация электронной почты, прослушивание телефонных переговоров. В принципе, когда человека разрабатывают, подозревая в совершении преступлений, тем более в систематическом совершении тяжких преступлений, таких как изготовление и сбыт наркотических средств, про этого человека знают все, вплоть до предпочтительного цвета белья его супруги. Это серьезные люди разрабатывают».

Теперь перед этими серьезными людьми поставлены очень серьезные вопросы. Надеемся, что в том числе и на самом серьезном уровне. Потому что пока их работа и обвинения в адрес Ивана Голунова выглядят, мягко говоря, абсолютно несерьезно.