Совет девушки спас мужчину от разъяренного медведя

Румынии медведица напала на мужчину, но совет его девушки помог спастись из пасти животного. Как сообщает издание The Mirror, он ударил хищника в глаз, и тот убежал.

26-летний Энди Бауэр (Andi Bauer) из Германии отравился в поход в Карпатские горы вместе со своей девушкой из английского Кембриджа, 23-летней Ларой Бут (Lara Booth). Британка собиралась взять с собой спрей для отпугивания медведей, но молодой человек убедил ее, что баллон с ним с большей вероятностью взорвется, чем они встретят хищника.

В походе они заметили змею, ящерицу и шесть кабанов. Бут пошутила, что затем они наткнутся на медведя, и ее слова оказались пророческими — пара столкнулась с медведицей и медвежатами буквально лицом к лицу. Животные были так близко, что молодые люди уже не успели бы убежать.

Медведица накинулась на стоявшего к ней ближе Бауэра и вцепилась в его ногу. Перепуганная Бут вспомнила, что медведя надо ударить в глаз, и выкрикнула это. Бауэр последовал ее совету и прогнал животное.

Бут перевязала носками рану возлюбленного и отправилась за помощью в город — ей пришлось преодолеть около 32 километра на нескольких автобусах. За раненым мужчиной прислали вертолет. Позже его перевезли в больницу в Мюнхене.