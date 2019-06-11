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Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Одессы 

News.ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Одессе в результате пожара в психиатрической больнице погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, были спасены 19 человек, в больницы в тяжёлом состоянии доставлены шесть человек.
Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара.
Как отмечает «Интерфакс», пожар возник на крыше одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1.
News.ru ранее писал о том, что в Казани загорелась кровля одного из зданий порохового завода. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности во время ремонтных работ.
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Происшествия , Пожары , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Интерфакс
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