Шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Одессы

В Одессе в результате пожара в психиатрической больнице погибли шесть человек. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, были спасены 19 человек, в больницы в тяжёлом состоянии доставлены шесть человек.

Как отмечает «Интерфакс», пожар возник на крыше одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1.

News.ru ранее писал о том, что в Казани загорелась кровля одного из зданий порохового завода. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности во время ремонтных работ.