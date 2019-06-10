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Адвокат Голунова рассказал об отсутствии его отпечатков на изъятых вещах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Фельдман / «Медуза»
Ни на одном предмете, изъятом в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружено его отпечатков пальцев. Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал ТАСС.
Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, на пакетах с наркотическими веществами из дела Голунова были найдены образцы ДНК нескольких человек, личность которых пока не установлена. В ведомстве не сообщили, принадлежат ли эти образцы самому журналисту. Полные результаты экспертизы будут опубликованы во вторник, 11 июня.
Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы. Позже была проведена экспертиза смывов с его ладоней и срезов ногтей, которая не выявила следов наркотиков. Не обнаружено наркотиков и в моче, которую он сдал сразу после задержания.
Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов в крупном размере. 8 июня Никулинский суд столицы отправил его под домашний арест на два месяца. Журналист свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики.
Обстоятельства задержания Голунова и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.
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Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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