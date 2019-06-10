Адвокат Голунова рассказал об отсутствии его отпечатков на изъятых вещах

Ни на одном предмете, изъятом в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова , не обнаружено его отпечатков пальцев. Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал ТАСС.

Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве , на пакетах с наркотическими веществами из дела Голунова были найдены образцы ДНК нескольких человек, личность которых пока не установлена. В ведомстве не сообщили, принадлежат ли эти образцы самому журналисту. Полные результаты экспертизы будут опубликованы во вторник, 11 июня.

Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы. Позже была проведена экспертиза смывов с его ладоней и срезов ногтей, которая не выявила следов наркотиков. Не обнаружено наркотиков и в моче, которую он сдал сразу после задержания.

Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов в крупном размере. 8 июня Никулинский суд столицы отправил его под домашний арест на два месяца. Журналист свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики.