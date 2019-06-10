Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет S7 в Москве прервал взлет из-за неисправности 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги", — сказали в пресс-службе.
"Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет", — добавили в пресс-службе.
Самолет вернулся на стоянку. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным воздушным судном.
Последние новости
Как полковник Захарченко стал миллиардером В США назвали ракетный комплекс "Утес" в Крыму "убийцей кораблей" Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Происшествия , АК S7 , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На изъятых у Голунова наркотиках нашли ДНК других людей
РФ выступила с обвинениями к Киеву по Донбассу375
У Алибасова началось внутреннее кровотечение65
Пока вы не уснули: Россиянам повысили цену на газ103
Покушался на губернатора: задержан глава СУ СК82
Видео
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
04:12
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Политика
03:01
Зеленский взялся за губернаторов
В мире Украина
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
01:00
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Войска Армия
00:35
Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео
Армия Оружие
03:37
Cистему ПВО Ирана показали в действии
Армия Оружие
00:27
Пока вы спали: из банков утекли данные россиян
Общество
00:38
Россиян предупредили о короткой неделе
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение