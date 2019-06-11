Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группировка вымогателей попалась ФСБ 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Сотрудники УФСБ Якутии задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшихся вымогательством под угрозой применения насилия. Об этом во вторник, 10 июня, в пресс-службе регионального управления сообщили РИА Новости.
По данным издания, неформальным лидером ОПГ являлся уроженец поселка Зырянка Верхнеколымского района. Он координировал членов группы и распределял между ними доходы, полученные в результате преступлений.
Как установили в УФСБ, весной текущего года к нему обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, контролирующий работу нелегальных игорных залов в Якутске. Он сообщил, что один из местных жителей испортил игровые автоматы. После этого члены группировки потребовали с него крупную денежную сумму, выделив на ее сбор один месяц. В случае отказа они угрожали расправой мужчине и его семье.
В настоящее время участники вымогательства задержаны, а также выявлены сопричастные члены ОПГ.
В свою очередь Следственным управлением МВД «Якутское» возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере.
29 мая сообщалось, что в Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.
Последние новости
Додон отменил решение о роспуске парламента Москвичей предупредили о резком похолодании Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Комментарии
Происшествия , ФСБ , МВД , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании18
Участника «Голоса» нашли мертвым13
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко146
Школьный экзамен окончился стрельбой в Грозном
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»1
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
03:08
В РФ отец выкрал сына, чтобы увезти жить в землянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение