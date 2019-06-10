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Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Инцидент произошёл в одном из районов Мексики, где во время ливня вода попала в супермаркет.
В этот момент на сцене выступала местная группа, музыканты сымпровизировали, решив исполнить на фоне текущих с крыши потоков воды знаменитую мелодию из фильма Джеймса Кэмерона. Посетители торгового центра оценили перформанс и выложили видео в соцсети.
В мексиканских муниципалитетах Гвадалахара и Сапопан из-за бурь с ливнями повалены деревья, подтоплены дороги. Информация о пострадавших не поступала.
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