Инцидент произошёл в одном из районов Мексики, где во время ливня вода попала в супермаркет.
В этот момент на сцене выступала местная группа, музыканты сымпровизировали, решив исполнить на фоне текущих с крыши потоков воды знаменитую мелодию из фильма Джеймса Кэмерона. Посетители торгового центра оценили перформанс и выложили видео в соцсети.
Top story: @MexicansOfLate: '#mexicansoflatecapitalism #humansoflatecapitalism ' pic.twitter.com/Dn00bPhqQN, see more https://t.co/z4a9e4Nrlb— Thinkers In Motion (@ThinkersChiapas) 9 июня 2019 г.
В мексиканских муниципалитетах Гвадалахара и Сапопан из-за бурь с ливнями повалены деревья, подтоплены дороги. Информация о пострадавших не поступала.