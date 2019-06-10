Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре

Фото: кадр из фильма

Инцидент произошёл в одном из районов Мексики , где во время ливня вода попала в супермаркет. В этот момент на сцене выступала местная группа, музыканты сымпровизировали, решив исполнить на фоне текущих с крыши потоков воды знаменитую мелодию из фильма Джеймса Кэмерона . Посетители торгового центра оценили перформанс и выложили видео в соцсети. Top story: @MexicansOfLate: '#mexicansoflatecapitalism #humansoflatecapitalism ' pic.twitter.com/Dn00bPhqQN, see more https://t.co/z4a9e4Nrlb— Thinkers In Motion (@ThinkersChiapas) 9 июня 2019 г. В мексиканских муниципалитетах Гвадалахара и Сапопан из-за бурь с ливнями повалены деревья, подтоплены дороги. Информация о пострадавших не поступала.