В Ульяновске на Волге утонули двое египтян

Двое молодых людей из Египта утонули на Волге в Ульяновске , сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.

По данным пресс-службы, вечером в воскресенье от очевидца поступило сообщение о том, что слева от въезда на Императорский мост в районе лодочной станции, где купаться запрещено, упали в воду два молодых человека. По информации пресс-службы, шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочных гаражей, двое из них спустились по бетонной дамбе, поскользнулись, скатились в воду и практически мгновенно скрылись в Волге.

"Утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые прибыли в Ульяновск для поступления в один из университетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при первоначальном проведении поисково-спасательных работ утонувших не нашли. В 3.30 утра (2.30 мск) 10 июня поиски возобновились, в 3.58 (2.58 мск) водолазы обнаружили тела, подняли их на берег и передали следователям.