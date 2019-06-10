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На Гаити два человека погибли в ходе протестов 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Два человека погибли, четверо пострадали в ходе протестов на Гаити, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось, что тысячи жителей Гаити вышли на улицы городов страны в воскресенье с требованием отставки президента Жовенеля Моиза, которого обвиняют в мошенничестве. Манифестанты выступают также против коррупции в стране. В ходе столкновений погиб молодой человек, полиция применила слезоточивый газ.
Пресс-секретарь полиции Гаити Мишель-Анж Луи Жен (Michel-Ange Louis Jeune) отметил, что в ходе протестов были сожжены два здания в западном департаменте Гаити. Кроме того, в департаменте Артибонит на севере страны полиция задержала одного человека, а в южном департаменте Гранд-Анс удалось произвести два задержания протестующих.
Издание уточняет, что в столице Гаити городе Порт-о-Пренс движение протеста началось около 11 часов утра по местному времени в воскресенье (18.00 мск). Отмечается, что толпа попыталась проникнуть в резиденцию президента республики, но этому помешали сотрудники правоохранительных органов. Полиция перекрыла доступ к президентскому дворцу.
С полудня по местному времени (около 19.00 мск) ситуация стала особенно напряженной, когда произошли столкновения одной из групп протестующих с полицейскими. Участники акции протеста попытались повредить полицейские автомобили, стоявшие на парковке у участка. Протестующие также пытались поджечь экскаватор-погрузчик, который должен был использоваться для сноса баррикад. Здания нескольких государственных учреждений подверглись нападению. Манифестанты также попытались поджечь забор посольства Франции.
Политическая оппозиция объявила о проведении последующих акций протеста в течение этой недели, начиная с понедельника. Цель протестов — отставка президента Гаити Жовенеля Моиза.
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