«Скакал на машине»: за что в Уфе расстреляли молодую пару

Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который расстрелял молодую пару в их же автомобиле. Подозреваемому инкриминируют «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Вечером 9 июня у автовокзала молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья, предположительно, по своим знакомым. Следствие считает, что причиной инцидента стал денежный долг перед потерпевшим. В результате стрельбы мужчина погиб, а его девушка находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело после того, как 25-летний злоумышленник устроил стрельбу около Южного автовокзала в Уфе, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, молодой человек, подозреваемый в убийстве своего знакомого, несколько раз выстрелил из карабина в потерпевшего и его подругу из-за «денежного долга перед потерпевшим», передает «Интерфакс». Пострадавшая молодая пара в это время находились в собственном автомобиле.

Как сообщает местный портал «Собкор02», инцидент произошел около 19.00 по местному времени (21.00 мск). Нападавший, ехавший в своем автомобиле прижимал к обочине машину с потерпевшими до тех пор, пока она не остановилась. После этого он вышел из салона и несколько раз выстрелил в лобовое стекло.

Как отмечает СМИ, нападение было совершено на глазах у многочисленных очевидцев, которые отмечали неадекватность убийцы.

«Это был настоящий «неадекват». Очень рослый молодой человек, после выстрелов он положил ружье на заднее сиденье своего авто, и, вернувшись, начал бить рукой в заднее стекло «Лады» [в которой находились парень с девушкой]», — рассказала изданию Людмила, очевидец убийства.

Она отметила, что затем молодой человек «забрался на автомобиль, где лежал уже мертвый парень, начал скакать на крыше и не успокоился, пока не побил все стекла в машине». «А когда подбежали охранники автовокзала, спокойно им сдался, лег на капот», — вспоминает женщина.

Она отметила, что происходящее казалось ей нереальным настолько, что она подумала, что идут учения, и в машине находится чучело, передает местный портал.

«Масса людей видела происходящее, но ни криков, ни шума не было», — заключила женщина.

Между тем, по сообщению сотрудников правоохранительных органов Башкирии, подозреваемый пытался скрыться на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции.

После выстрелов мужчина умер, его спутница была экстренно госпитализирована. Как отмечает телеканал «Вести-Башкортостан», девушка была невестой убитого водителя. Кроме того, источник в медицинских кругах сообщил уфимским журналистам, что пострадавшую с ранением груди прооперировали в городской больнице. Сейчас, по данным СМИ, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова рассказала РИА «Новости», что пострадавшая в результате нападения находится «в крайне тяжелом состоянии».

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

«Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. Злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия», — отметили в пресс-службе СК по региону.

Там добавили, что сейчас «решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ранее местный телеканал «Вести-Башкортостан» опубликовал видеозапись, сделанную очевидцами произошедшего. На кадрах видно, как девушке оказывали первую медицинскую помощь прохожие, среди которых оказалась врач. Очевидцы достали пострадавшую из машины, положили ее на скамейке ближайшей остановки общественного транспорта, затем перевязали рану, после чего вызвали бригаду скорой помощи.

По данным портала «Собкор02», никто, кроме молодой пары, не пострадал, так как злоумышленник напал на молодых людей за пределами вокзального комплекса, который располагается на перекрестке улиц Зорге и Галле в Уфе. «На работу автовокзала трагедия никак не повлияла. Автовокзал продолжает работать в штатном режиме», — прокомментировала инцидент журналистам начальник Южного городского автовокзала Алсу Тимошенко.