«Скакал на машине»: за что расстреляли молодую пару

Неуплаченный долг: причины «кровавой бойни» в Уфе

Свидетели кровавой бойни в Уфе рассказали, что происходило на месте трагедии, где мужчина расстрелял молодую пару в автомобиле. Оказалось, что злоумышленник на убийстве не остановился.

По данным сайта Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, инцидент произошёл 9 июня недалеко от автобусной остановки «Южный автовокзал». Правоохранители полагают, что 24-летний мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в автомобиль «Лада Приора», где в этот момент находилась молодая пара: 25-летний молодой человек погиб, девушка была госпитализирована с тяжёлыми ранениями. По версии следователей, конфликт возник из-за неуплаченного стрелком денежного долга.

Корреспонденты издания «СобКор02.ru» опросили очевидцев трагедии. Свидетели разыгравшейся драмы уверяют, что стрельбе предшествовала автомобильная погоня: якобы «Лада» на большой скорости несколько раз подрезала «Тойоту» на проезжей части и только после этого водитель иномарки прижал отечественное авто к обочине, вышел из салона и взялся за карабин. При этом очевидцы уверяют, что поведение стрелка нельзя назвать адекватным.

«После выстрелов он положил ружье.. Потом забрался на автомобиль, где лежал уже мертвый парень, начал скакать на крыше и не успокоился, пока не побил все стекла в машине», — приводит издание слова случайной свидетельницы по имени Людмила.

По её словам, злоумышленника задержали охранники автовокзала. При этом никакого сопротивления стрелок не оказал: «лёг на капот и спокойно сдался».

Позже в Сети появилось видео происходящего в первые минуты после задержания. На записи видно, как случайные очевидцы трагедии пытаются оказать пострадавшей девушке первую помощь до приезда бригады «скорой помощи». По данным РИА Новости в настоящее время пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии.