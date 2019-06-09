Общественная палата Москвы рассмотрит дело Голунова 10 июня

Заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с РИА Новости рассказал, что ОП рассмотрит ситуацию с журналистом Иваном Голуновым в понедельник, 10 июня.

«Это комиссия Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю. Я как зампред Общественной палаты Москвы, в качестве которого я поручался за Голунова, провожу заседание этой комиссии», — уточнил он.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По его словам, наркотики ему подбросили.

8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.