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Общественная палата Москвы рассмотрит дело Голунова 10 июня 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Facebook
Заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с РИА Новости рассказал, что ОП рассмотрит ситуацию с журналистом Иваном Голуновым в понедельник, 10 июня.
«Это комиссия Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу и общественному контролю. Я как зампред Общественной палаты Москвы, в качестве которого я поручался за Голунова, провожу заседание этой комиссии», — уточнил он.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По его словам, наркотики ему подбросили.
8 июня Никулинский суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Алексей Венедиктов , Общественная палата России , РИА Новости , Эхо Москвы , Москва
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