Обвинение не подтвердилось: что указано в справке на Голунова

Телеканал «Россия 24» исправит в новом сюжете неверные сведения об «опьянении» корреспондента «Медузы» Ивана Голунова , подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Днем воскресенья канал сообщил, что журналист в момент задержания «находился в состоянии опьянения». Сам Голунов заявил, что ни наркотиков, ни алкоголя не употребляет.

Неверную информацию об опьянении задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова исправит телеканал «Россия 24». Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»сообщил главный редактор канала Евгений Бекасов

«Там [в вечернем выпуске] они будут выдавать измененную версию в соответствии с тем текстом, который в [медицинской] справке», — заявил главред.

В дневном выпуске программы «Дежурная часть» в сюжете об Иване Голунове сообщалось, что в момент задержания полицейскими журналист якобы находился в состоянии опьянения — «какого именно, эксперты установят позже». Текст расходился по смыслу с показанными кадрами — на продемонстрированной в сюжете справке к словам об «опьянении» была от руки приписана частица «не».

Таким образом, врачи установили, что клинических признаков, позволяющих предположить наличие у журналиста опьянения, не обнаружено. Сам Голунов при этом подчеркивал, что ни алкоголь, ни наркотики не употребляет.

9 июня стало также известно, что Голунов находился под полицейским наблюдением с марта. Оперативник, участвовавший в операции, сообщил «России 24», что полиции было известно только имя подозреваемого — Иван — и номер телефона.

Кроме того, сотрудник правоохранительных органов , давший анонимный комментарий, сообщил, что Голунов часто ездил за границу.

«В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств», — подчеркнул оперуполномоченный.

Сам Голунов в разговоре с корреспондентами телеканала заявил, что невиновен.

«При мне не было никогда никаких наркотиков», — подчеркнул он, передает ФАН.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве в районе Цветного бульвара, передает НСН. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска.

Следователи предъявили корреспонденту «Медузы» обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере — части 4 статьи 228.1 УК РФ. Голунову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Иван Голунов отрицает все обвинения — в своих показаниях он предположил, что наркотики ему подбросили в ходе задержания. По его словам, во время обыска в полицейском участке сверток с «маленькими круглыми шариками зелено-коричневого цвета» был найден в его сумке.

«Хочу пояснить, что данный пакет мне не принадлежит, я увидел его в первый раз. В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем, я не могу утверждать это точно», — подчеркнул журналист.

Столичный главк МВД заявил, что в ходе личного досмотра у Голунова нашли пять свертков с порошком — мефедроном. Общий вес найденных наркотиков составил около 4 грамм. Кроме того, полиция утверждает, что дома у журналиста обнаружили три пакета с кокаином общим весом в 5 грамм.

Скандал вызвали опубликованные МВД фотографии, которые якобы были сделаны в квартире журналиста. На снимках запечатлено множество пакетов с разными химическими веществами, бумажки с формулами и емкости, которые можно использовать при синтезировании наркотиков.

Общественность и СМИ в подлинность фотографий не поверили. Впоследствии полиция признала, что только одна фотография была сделана дома у Голунова — все остальные кадры сделаны в ходе антинаркотической операции в деревне Петелино Одинцовского района Московской области.

Главк заявил, что ошибка была допущена сотрудником управления столичного МВД, в отношении которого инициировали служебную проверку.

Иван Голунов утверждает, что при задержании был жестко избит сотрудниками полиции. Кроме того, по словам журналиста, ему не дали возможности связаться с адвокатом и родственниками. Когда Голунов отказался подписывать протокол, то следователь «ударил его», добавил журналист.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс в обществе и средствах массовой информации. Возле здания столичного главка МВД на Петровке, 38 вечером 7 июня проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. Пришедшие поддержать коллегу сотрудники российских СМИ также задерживались полицией «за нарушение установленного порядка проведения митинга».

В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест. Ожидать суда журналист будет до 7 августа.

В суд Голунова доставили из больницы — ему дважды вызывали скорую, но следователь отказывался выдать разрешение на госпитализацию.

Главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что у журналиста нет никаких серьезных травм и переломов. Он добавил, что Голунову сделали компьютерную томографию и взяли кровь на анализ.

Он пояснил, что у журналиста нормальная томография головы, легких, нет сотрясения мозга. У него присутствует только ссадина на спине и гематома в области глаза.