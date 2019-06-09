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Работник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра 

РИА Новости + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В провинции Биньзыонг на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщает новостной портал Vnexpress.
Раненого мужчину обнаружили коллеги. Хищник полностью оторвал ему правую руку, а левую — ниже локтя.
Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение. Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Причины нападения хищника выясняются.
Это второй зарегистрированный инцидент такого рода в Биньзыонге за последние три года. Вьетнамские зоозащитники неоднократно обвиняли частные зоопарки в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.
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