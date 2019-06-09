В полиции Москвы заявили, что не знали о профессии Голунова

В управлении внутренних дел по Западному округу Москвы сообщили, что полицейские не знали о роде занятий журналиста «Медузы» Ивана Голунова , задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Специальной операцией по задержанию Голунова руководил начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы. По словам оперуполномоченного, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года.

«Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона. По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах», — приводят его слова «Вести».

«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу (головной офис интернет-издания «Медуза» находится в столице Латвии — прим. ВЗГЛЯД), страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства для сбыта он может перемещать из этих иностранных государств», — сообщил полицейский.

Накануне Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков — при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. На съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина.