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В полиции Москвы заявили, что не знали о профессии Голунова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook
В управлении внутренних дел по Западному округу Москвы сообщили, что полицейские не знали о роде занятий журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Специальной операцией по задержанию Голунова руководил начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы. По словам оперуполномоченного, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года.
«Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона. По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах», — приводят его слова «Вести».
«Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу (головной офис интернет-издания «Медуза» находится в столице Латвии — прим. ВЗГЛЯД), страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства для сбыта он может перемещать из этих иностранных государств», — сообщил полицейский.
Накануне Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков — при личном досмотре, как сообщала полиция, у него нашли около 4 г метилэфедрона. На съемной квартире были обнаружены еще 5 г кокаина.
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Комментарии2
Происшествия , Иван Голунов , МВД , Москва
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