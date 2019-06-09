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Спор в кафе на западе Москвы закончился 5 пулями в грудь 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве из-за спора мужчина получил пули в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как выяснилось, москвич вместе с женой и родственниками был в кафе на западе столицы. В какой-то момент между ним и мужчиной за соседним столиком возник конфликт, и они решили выйти из заведения, чтобы поговорить.
На улице незнакомец достал пистолет и выстрелил пять раз в грудь и бедра мужчины. Человека срочно госпитализировали в больницу, пишет канал.
" На следующий день его отвезли в отделение, дали подписать бумаги", — уточняет канал.
Однако спустя две недели выяснилось, что следствие признало это "легким вредом здоровью".
По словам потерпевшего, он до сих пор находится на лечении. Также он сказал, что сотрудники правоохранительных органов не выходят с ним на связь.
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