Спор в кафе на западе Москвы закончился 5 пулями в грудь

Москве из-за спора мужчина получил пули в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как выяснилось, москвич вместе с женой и родственниками был в кафе на западе столицы. В какой-то момент между ним и мужчиной за соседним столиком возник конфликт, и они решили выйти из заведения, чтобы поговорить.

На улице незнакомец достал пистолет и выстрелил пять раз в грудь и бедра мужчины. Человека срочно госпитализировали в больницу, пишет канал.

" На следующий день его отвезли в отделение, дали подписать бумаги", — уточняет канал.

Однако спустя две недели выяснилось, что следствие признало это "легким вредом здоровью".