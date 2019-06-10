Телеведущий Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики

«Одна ценная деталь, говорим как есть — следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», — заявил Киселев в программе на телеканале «Россия 1».

Киселев подчеркнул, что этот «факт подтвержден главным наркологом России Евгением Брюном ».

Напомним, Голунов, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков и находится под домашним арестом, заявляет о своей невиновности.

Отметим, что телеканалу «Россия 24» пришлось исправить сюжет программы «Вести. Дежурная часть» о журналисте.