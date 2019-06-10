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Телеведущий Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: Instagram
В программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.
«Одна ценная деталь, говорим как есть — следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», — заявил Киселев в программе на телеканале «Россия 1».
Киселев подчеркнул, что этот «факт подтвержден главным наркологом России Евгением Брюном».
Напомним, Голунов, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков и находится под домашним арестом, заявляет о своей невиновности.
Отметим, что телеканалу «Россия 24» пришлось исправить сюжет программы «Вести. Дежурная часть» о журналисте.
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Происшествия , Иван Голунов , Дмитрий Киселев , Евгений Брюн
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