Экспертиза не обнаружила на смывах с ладоней и на ногтевых пластинах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты из «Агоры»).
Чиков опубликовал фотографии заключения специалистов МВД, проводивших химическую судебную экспертизу.
«На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин, и на поверхностях, представленных на экспертизу объектов 6, 7, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — не обнаружено», — говорится в документе.
Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн подтвердил РИА Новости, что первые тесты на наркотики продемонстрировали отрицательные результаты. Он заявил, что исследования продолжаются.
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал со ссылкой на Брюна, что следов наркотиков в анализе мочи Голунова, взятом сразу после задержания, не обнаружено.
Голунова задержали днем 6 июня в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере.
Сам Голунов заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также журналист сообщил о нарушениях со стороны полицейских (не пускали адвоката, отказывались взять смывы с ладоней и срезы с ногтей, необоснованно применяли физическую силу).
В суде Голунов назвал причиной преследования свои статьи о похоронном бизнесе. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца.