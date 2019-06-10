Обнародованы результаты анализов Голунова на наркотики

Экспертиза не обнаружила на смывах с ладоней и на ногтевых пластинах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты из «Агоры»).

Чиков опубликовал фотографии заключения специалистов МВД , проводивших химическую судебную экспертизу.

«На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин, и на поверхностях, представленных на экспертизу объектов 6, 7, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ — не обнаружено», — говорится в документе.

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев рассказал со ссылкой на Брюна, что следов наркотиков в анализе мочи Голунова, взятом сразу после задержания, не обнаружено.

Голунова задержали днем 6 июня в Москве. В полиции сообщили о найденных у него в рюкзаке и дома наркотиках, а позже обвинили его в покушении на сбыт в особо крупном размере.

Сам Голунов заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также журналист сообщил о нарушениях со стороны полицейских (не пускали адвоката, отказывались взять смывы с ладоней и срезы с ногтей, необоснованно применяли физическую силу).