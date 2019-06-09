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Эксперты не нашли следов наркотиков в моче Голунова 

Говорит Москва + ещё 6 50 минут назад
Фото: Фото агентства «Москва»
Образцы для анализа изъяли после задержания журналиста.
Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил: «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены».
Корреспондент «Медузы» находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Иван Голунов вину не признаёт, утверждая, что запрещённые вещества ему подбросили.
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Происшествия , Общество , Иван Голунов , Евгений Брюн , Минздрав РФ
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