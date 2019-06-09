Почему Голунова отправили под домашний арест на два месяца

Журналист-расследователь Иван Голунов , задержанный 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, освобожден в зале суда: судья стал на сторону защиты и постановил отправить его под домашний арест до 7 августа. В ближайшие два месяца ему нельзя будет пользоваться интернетом, разговаривать по телефону и покидать квартиру. В суд он был доставлен из больницы, где врачи обнаружили у него ссадины и гематому, однако не нашли оснований для госпитализации.

Никулинский суд Москвы вынес постановление отправить журналиста Ивана Голунова, обвиненного столичными следователями МВД в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест», — огласил решение судья Максимов.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — постановил суд.

До 7 августа журналисту-расследователю будет запрещено пользоваться интернетом, разговаривать по телефону с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, покидать квартиру и менять место проживания.

Судебное заседание по мере пресечения для Ивана Голунова состоялось в субботу вечером. В здание Никулинского суда журналиста доставили из ГКБ №71, где его обследовали врачи: журналиста осмотрели терапевт, невропатолог и травматолог, ему сделали МРТ и УЗИ брюшной полости, сделали анализ крови, после чего главврач больницы Александр Мясников заявил, что оснований для его госпитализации нет, поскольку перелома ребер и сотрясения мозга медики не обнаружили.

Тем не менее, Мясников отметил, что у Голунова зафиксированы ссадины на спине и гематома.

«Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза», — цитирует его РИА «Новости».

Из-за ссадины журналисту было решено ввести противостолбнячную сыворотку.

Между тем, как передает «Интерфакс», врач скорой помощи обнаружил у журналиста гематому затылочной области головы, множественные ссадины на грудной клетке на передней и задней поверхности и ушиб 10-11 ребра.

На судебном заседании следствие попросило суд арестовать Ивана Голунова на два месяца: свое ходатайство следователь обосновал тем, что журналисту предъявлено тяжкое обвинение, и поскольку у него есть загранпаспорт, он может скрыться от следствия — кроме того, он заявил, что у него есть информация о том, что Голунов употребляет наркотики. Ходатайство следствия поддержал прокурор:

«Ходатайство считаю законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению», — цитирует представителя надзорного ведомства РИА «Новости».

Защитники журналиста Дмитрий Джулай и Ольга Динзе в ответ выступили с просьбой прекратить рассмотрение дела, поскольку задержание Голунова было произведено с нарушениями. В частности, протокол задержания не был составлен в течение трех часов после взятия журналиста под стражу, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс. Однако прокурор возразил против ходатайства защиты.

Адвокат Дмитрий Джулай также указал суду на то, что у следствия нет доказательств вины Ивана Голунова, а у полицейских были возможности подбросить наркотики журналисту как во время личного досмотра, так и во время обыска в его квартире.

Ольга Динзе, в свою очередь, пожаловалась, что ей не дали времени на ознакомление с материалами дела. «Мы рассматриваем вопрос о такой серьезной мере пресечения, как арест, нам необходимо изучить материалы и выработать позицию», — цитирует ее РИА «Новости». Однако судья счел, что поскольку дело не рассматривается по существу, времени у нее было достаточно.

В ходе заседания защитники Голунова попросили суд назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Они представили суду характеристики журналиста с его текущего и предыдущих мест работы, в которых он оценивается с положительной стороны — все его работодатели заявили, что журналист не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Также к делу была приобщена характеристика участкового с места проживания Голунова, в которой говорится, что жалоб со стороны соседей на него не поступало.

Сами соседи охарактеризовали корреспондента «Медузы» с положительной стороны — они говорят, что он приветлив, вежлив и за употреблением алкоголя не замечен.

На заседании суда выступил и сам Иван Голунов. Он заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием.

«Я никогда не употреблял наркотики. Я готов доказывать свою невиновность. Я готов сотрудничать со следствием, если оно будет играть по честным правилам», — цитирует его РИА «Новости».

Перед вынесением решения о мере пресечения Иван Голунов сообщил журналистам, присутствовавшим в зале суда, что ему поступали угрозы в связи с расследованием похоронного бизнеса.

«Поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе, говорили, что лучше не заниматься этой темой», — цитирует его ТАСС. Он также упомянул, что его задержали в день сдачи черновика на эту тему.

Поддержать журналиста к зданию суда пришли около 300 человек, передает ТАСС.