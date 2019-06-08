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В бостонском метро поезд сошел с рельсов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: mbta.com
По меньшей мере десять человек пострадали в субботу в результате схода пассажирского поезда с рельсов в метрополитене американского Бостона в штате Массачусетс, передает телеканал CBS News.
По его данным, инцидент произошел приблизительно в 11.00 по местному времени (18.00 мск), в момент происшествия в поезде находились 150 человек. Отмечается, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.
В результате инцидента происходят задержки в движении поездов, местных жителей попросили выбирать альтернативные виды транспорта. Власти проводят расследование с целью установить причину схода поезда с рельсов.
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Происшествия , CBS
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