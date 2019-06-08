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Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, объявил, что его задержание связано с одним из его расследований. Об этом сообщил Telegram-канал Meduza LIVE.
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«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал он в зале суда. Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Общаясь с журналистами до начала слушаний, Голунов поблагодарил их за поддержку. «Никогда не думал, что побываю на своих похоронах», — сказал он.
Слушания об избрании меры пресечения ведутся в Никулинском суде Москвы. Прокурор попросил арестовать журналиста на два месяца, защита настаивает на домашнем аресте. Сам Голунов заявил о своей невиновности, объявил, что никогда не употреблял наркотики и готов сотрудничать со следствием по честным правилам.
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Происшествия , Иван Голунов
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