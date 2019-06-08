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Суд отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Голунова 

ТАСС 45 минут назад
Судья Никулинского районного суда Москвы постановил отправить под домашний арест до 7 августа журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
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"Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест", — огласил решение судья.
"Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа", — сказал он.
Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Суд наложил на Голунова стандартные ограничения под домашним арестом: запретил пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо кроме адвокатов и следователей, покидать жилое помещение и менять место проживания.
Поддержать журналиста у суда собралось более 300 человек.
По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. В субботу журналисту предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.
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Происшествия , Видео , Иван Голунов , Совет Европы , Москва
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