Судья отказался дать адвокатам Голунова время на изучение дела

Защитники задержанного специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не смогли получить дополнительное время для изучения материалов дела и согласования позиции. Судья Михаил Максимов счёл, что предоставленных 30 минут достаточно.

Юрист, предоставленный государством, заявил о самоотводе. Интересы журналиста защищают Ольга Динзе и Дмитрий Джулай.

Как писал News.ru, ранее ордер адвоката Ольги Динзе, представляющей интересы Ивана Голунова, исчез в Никулинском суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения. Из-за этого следствие вызвало дежурного защитника.

Журналисту предъявлено обвинение в якобы покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие просит арестовать его.