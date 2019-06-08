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Судья отказался дать адвокатам Голунова время на изучение дела 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Защитники задержанного специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова не смогли получить дополнительное время для изучения материалов дела и согласования позиции. Судья Михаил Максимов счёл, что предоставленных 30 минут достаточно.
Ордер адвоката Голунова исчез в суде
Юрист, предоставленный государством, заявил о самоотводе. Интересы журналиста защищают Ольга Динзе и Дмитрий Джулай.
Как писал News.ru, ранее ордер адвоката Ольги Динзе, представляющей интересы Ивана Голунова, исчез в Никулинском суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения. Из-за этого следствие вызвало дежурного защитника.
Журналисту предъявлено обвинение в якобы покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие просит арестовать его.
В разных городах России и мира прошли многочисленные акции солидарности с журналистом и против злоупотреблений силовых органов. Их участники, а также коллеги Голунова уверены, что наркотики подбросили, чтобы воспрепятствовать его профессиональной деятельности. Полиция задерживала участников пикетирований возле здания столичного ГУ МВД.
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Комментарии3
Происшествия , Иван Голунов , Михаил Максимов , Ольга Динзе , МВД
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