Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасение ребенка с 11-этажа петербургской брежневки попало на видео 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Петербурге сотрудники ГУ МЧС спасли пятилетнего мальчика из квартиры на 11-м этаже. У ребенка внезапно умер отец, дома никого больше не было и мальчик стал звать на помощь прохожих.
Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в спасательное ведомство поступил вызов на улицу Ленскую, 19, корпус 2. Очевидцы рассказали, что ребенок кричит и бросает вещи из окна.
В Ленобласти двое детей пострадали в ДТП с грузовиком
Прибывшие на место спасатели зашли в квартиру на десятом этаже, прямо под той, где плакал ребенок.
Далее один из сотрудников протянул к открытому окну пожарную лестницу и за считанные секунды поднялся к ребенку. Затем с соблюдением всех мер предосторожности мальчика спустили на нижний этаж.
В квартире мальчика было обнаружено тело мужчины, поэтому на адрес была вызвана полиция.
В региональном управлении МЧС говорят, что ничего необычного в действиях спасателей не было. Специалисты ведомства регулярно занимаются спасением жизней в самых нестандартных ситуациях и проходят соответствующую подготовку. Пока неизвестно, будут ли как-нибудь поощрять сотрудников по месту работы, но соседи, наблюдавшие с улицы за операцией, устроили спасателям овацию.
В социальных сетях соседи отмечают, что семья, где произошло ЧП, благополучная, мать уехала на дачу и оставила ребенка с отцом. Узнав о случившемся, женщина немедленно вернулась в город.
Российская Газета: последние новости
Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера
Комментарии
Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исторический парусник столкнулся с контейнеровозом17
Дознаватель покончил с собой в ОВД Москвы39
В Сети оценили моряков РФ в инциденте с кораблем США198
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС266
Ордер адвоката Голунова исчез в суде36
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
00:39
В Сети заговорили о второй беременности Собчак
Шоу-бизнес
00:22
Огонь охватил небоскрёб в Варшаве
Происшествия Пожары
02:35
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»
Шоу-бизнес
00:33
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Харламова
Шоу-бизнес
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение