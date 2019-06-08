Ордер адвоката Ивана Голунова исчез в суде

Следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. Суд «потерял» ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться (с материалами дела. — Ред.). Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно, — написал Чиков в своём Telegram-канале.

Как писал News.ru, ранее Голунова доставили в суд из больницы и дали его адвокатам 15 минут на ознакомление с делом. До этого журналисту было предъявлено обвинение в якобы покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие просит арестовать его.