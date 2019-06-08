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Ордер адвоката Ивана Голунова исчез в суде 

News.ru 30 минут назад
Фото: Иван Голунов/facebook
Ордер адвоката Ольги Динзе, представляющей интересы задержанного якобы за наркотики журналиста Ивана Голунова, не могут найти в Никулинском суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения. Из-за этого следствие вызвало дежурного защитника, сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Из больницы Голунова привезли в суд
Следователь вызвал дежурного адвоката по назначению для ознакомления с материалом. Суд «потерял» ордер адвоката Ольги Динзе. Ей не дают знакомиться (с материалами дела. — Ред.). Приставы также чинят препятствия. Фееричное сопротивление системы, конечно, — написал Чиков в своём Telegram-канале.
Как писал News.ru, ранее Голунова доставили в суд из больницы и дали его адвокатам 15 минут на ознакомление с делом. До этого журналисту было предъявлено обвинение в якобы покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие просит арестовать его.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявили о готовности взять Ивана Голунова на поруки.
В разных городах России и мира прошли многочисленные акции солидарности с журналистом и против злоупотреблений силовых органов. Их участники, а также коллеги Голунова уверены, что наркотики известному расследователю подбросили, чтобы воспрепятствовать его профессиональной деятельности. Полиция задерживала участников пикетирований возле здания столичного ГУ МВД.
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Комментарии28
Происшествия , Иван Голунов , Павел Чиков , Дмитрий Муратов , Ольга Динзе , Алексей Венедиктов , МВД , Эхо Москвы , Москва
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