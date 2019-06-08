Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что он оставил прощальную записку. По данным канала, в своей смерти сотрудник МВД обвинил руководителей ведомства.

Официально информация о смерти Корохова пока не подтверждена.

В конце марта ведомственные психологи и опрошенные редакцией «Ленты.ру» эксперты назвали главные причины самоубийства российских полицейских. Речь идет о домашних проблемах и отсутствии интереса к карьерному росту. По данным исследователей, быт является «наиболее распространенным социально-средовым фактором». Он стал причиной суицида 76 процентов погибших полицейских в Москве в период с 2011-го по 2015 год.