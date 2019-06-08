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Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что он оставил прощальную записку. По данным канала, в своей смерти сотрудник МВД обвинил руководителей ведомства.
Официально информация о смерти Корохова пока не подтверждена.
В конце марта ведомственные психологи и опрошенные редакцией «Ленты.ру» эксперты назвали главные причины самоубийства российских полицейских. Речь идет о домашних проблемах и отсутствии интереса к карьерному росту. По данным исследователей, быт является «наиболее распространенным социально-средовым фактором». Он стал причиной суицида 76 процентов погибших полицейских в Москве в период с 2011-го по 2015 год.
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Происшествия , МВД , Lenta.ru
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