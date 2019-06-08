Разоблачить заказчика убийства Андрея Козлова помогло кино

Как рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий , расследовавший это преступление, трех исполнителей удалось задержать что называется "по горячим следам", но они ничего не знали ни о заказчике, ни о посредниках.

Поэтому следователи анализировали и просчитывали, кому конкретно было выгодно убийство Козлова. И в результате у них появилась версия, связанная с деятельностью некоего банкира Френкеля.

"Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал другой — открывал третий", — пояснил Хомицкий. Однако, отметил он, это была совокупность косвенных доказательств.

Затем, продолжил следователь, была задержана посредница Лиана Аскерова . Накануне по телевидению показали фильм Лунгина. Он повествует в том числе об искуплении за убийство, совершенное в молодости. По словам Хомицкого, так получилось, что в ходе допроса Аскеровой речь зашла о картине "Остров". В результате девушка призналась, что убийство Козлова заказал Френкель.

"Так, ко множеству косвенных улик добавилась прямая, а дальнейшие обыски и допросы превратили эти улики в неопровержимые доказательства" — приводит слова следователя РИА Новости.

Заместитель председателя ЦБ Козлов и его водитель были убиты 13 сентября 2006 года в Москве. Заказчик убийства — банкир Френкель — в ноябре 2008 года был приговорен к 19 годам колонии. Остальные шестеро обвиняемых также получили длительные сроки.