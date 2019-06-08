Огонь охватил небоскрёб в Варшаве

Более 130 пожарных и 35 единиц спасательной техники участвовали в ликвидации пожара, который возник на верхних этажах строящегося в Варшаве небоскрёба. Видео инцидента публикует телеканал CGTN в своём Twitter.

В момент происшествия в здании никого не было. Здание относится к комплексу «Варшава Хаб».