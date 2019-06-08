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Огонь охватил небоскрёб в Варшаве 

News.ru 1 час назад
Более 130 пожарных и 35 единиц спасательной техники участвовали в ликвидации пожара, который возник на верхних этажах строящегося в Варшаве небоскрёба. Видео инцидента публикует телеканал CGTN в своём Twitter.
В момент происшествия в здании никого не было. Здание относится к комплексу «Варшава Хаб».
Ранее News.ru писал, что пожар в исправительной колонии под Екатеринбургом мог произойти из-за возгорания травы. Такую предварительную причину назвал начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.
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Происшествия , Видео , Пожары , Александр Левченко , ФСИН , Варшава
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