Огонь охватил небоскрёб в Варшаве 

Более 130 пожарных и 35 единиц спасательной техники участвовали в ликвидации пожара, который возник на верхних этажах строящегося в Варшаве небоскрёба. Видео инцидента публикует телеканал CGTN в своём Twitter.
В момент происшествия в здании никого не было. Здание относится к комплексу «Варшава Хаб».
Ранее News.ru писал, что пожар в исправительной колонии под Екатеринбургом мог произойти из-за возгорания травы. Такую предварительную причину назвал начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.