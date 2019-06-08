Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
«В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда», — рассказали агентству.
Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.
RT на русском: последние новости
В МВД заявили об изъятии более пяти граммов кокаина в жилище Голунова Пострадавший в ходе драки в Путилкове рассказал о Никите Белянкине В Москве прошёл пикет журналистов в поддержку Ивана Голунова
Происшествия , Иван Голунов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС187
Исторический парусник столкнулся с контейнеровозом3
Фильм помог раскрыть убийство замглавы ЦБ1
В США рассекречен инновационный самолёт27
Работает «отстой». Профессор высказался об учителях37
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
00:39
В Сети заговорили о второй беременности Собчак
Шоу-бизнес
00:22
Огонь охватил небоскрёб в Варшаве
Происшествия Пожары
02:35
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил «Крота»
Шоу-бизнес
00:33
Панин пообещал разрушить семейную жизнь Харламова
Шоу-бизнес
01:18
Массированный удар ВКС в Сирии сняли на видео
Армия
01:03
Раскрыты подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение