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Врач рассказал о травмах арестованного журналиста Голунова 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Стало известно о телесных повреждениях выявленных у обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» сообщила врач бригады скорой «помощи», доставившей журналиста в больницу.
По ее словам, у Голунова обнаружена гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-11 ребра, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Кроме того, в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков заявил, что с момента фактического задержания Голунова истекли 48 часов. Следовательно, подозреваемый должен быть освобожден, если в отношении него не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания.
8 июня сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы из-за жалоб на плохое самочувствие. В этот же день ему официально предъявили обвинение.
Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».
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Происшествия , Иван Голунов , Павел Чиков , Интерфакс
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