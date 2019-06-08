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Задержанному журналисту Голунову в больнице сделали МРТ, сообщил адвокат 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Facebook
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому по делу о покушении на сбыт наркотических веществ, в больнице сделали МРТ, далее он ждет остальные медицинские обследования, сообщила журналистам в субботу его адвокат Ольга Динзе.
Задержанный журналист был отправлен на медосмотр после того, как пожаловался на плохое самочувствие.
"Ивану сделали МРТ, водили к терапевту, его сопровождает конвой, мы ждем заключения врачей. Он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой", — сказала адвокат Динзе.
"В настоящее время принимается решение о возможном участии Ивана о рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания", — добавила адвокат.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура.
Позднее МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова.
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