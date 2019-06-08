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Источник: депутата заксобрания Красноярского края Сергея Титова арестовали на два месяца 

ТАСС 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат законодательного собрания Красноярского края, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Титов арестован судом на два месяца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Суд в Красноярске избрал в качестве меры пресечения для Титова два месяца ареста", — сказал собеседник агентства, не уточнив названия суда, где была избрана мера пресечения.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Как сообщалось ранее, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении Титова по подозрению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в феврале 2018 года депутат сообщил директору одной из теплоснабжающих организаций, что он поспособствует увеличению тарифа на теплоэнергию для этой компании. Директор с мая 2018 года по июнь 2019 года передавал депутату деньги. По мнению следователей, было передано не менее 4 млн рублей.
34-летний Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической политики и комитета по охране здоровья и социальной политики краевого парламента. В краевое Заксобрание был избран в 2016 году по спискам ЛДПР, до этого он был депутатом Ирбейского районного совета.
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Происшествия , Криминал , Сергей Титов , ЛДПР , СКР , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край
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