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На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 45 тысяч местных жителей эвакуированы в восточной китайской провинции Цзянси из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений, сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало, говорится в заявлении местных управления по чрезвычайным ситуациям.
Дожди не прекращаются в регионе с четверга, непогода отразилась на жизни более чем полумиллиона человек в 23 округах и районах провинции, прямой экономический ущерб уже оценивается местными властями в 670 миллионов юаней (около 94 миллионов долларов).
Спасатели передвигаются по улицам некоторых населенных пунктов на лодках. К настоящему моменту из-за поднявшегося уровня воды разрушены уже более 50 зданий, серьезные повреждения получили почти 90 зданий, а 1,2 тысячи местных жителей нуждаются в экстренной помощи.
Значительный ущерб наводнение нанесло и сельскохозяйственным угодьям, затоплены более 37 тысяч гектаров посевных площадей.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.
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Происшествия , Погода , Китай
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