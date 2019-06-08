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В Таиланде задержан гражданин РФ за подделку даты в визовой отметке в паспорте 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Пограничная служба Таиланда задержала гражданина РФ на контрольно-пропускном пункте в восточной провинции Сакаео. Как сообщил в субботу портал The Thaiger, мужчина шариковой ручкой изменил дату в визовой отметке в паспорте.
По его данным, 32-летний Дмитрий Игнатов, пытавшийся въехать в Камбоджу, признался пограничникам, что собственноручно изменил дату в визовом штампе в паспорте. Россиянин добавил, что был в Таиланде в гостях у подруги. Во время проверки паспорта по общей системе выяснилось, что виза гражданина РФ истекла несколько дней назад.
Согласно местному законодательству, россиянину за подделку документов грозит тюремное заключение сроком до трех лет и/или штраф в размере 6 тыс. батов ($192).
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