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Неизвестные избили журналиста в Харькове 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Харькове неизвестные избили 36-летнего оператора из местных телеканалов и завладели его видеокамерой. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Как отмечается, журналиста госпитализировали, а по факту произошедшего открыли несколько уголовных производств.
Уточняется, что данный инцидент произошел в ходе конфликта на территории торгового центра "Барабашово".
По словам правоохранителей, сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии.
Они также добавили, что нападавшим может грозить до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что полицейский избил журналиста дубинкой.
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