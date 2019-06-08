Петербургский пожарный спас ребенка от смерти. Малыш остался в квартире с умершим отцом и звал маму

Маленький ребенок остался один в петербургской квартире. Пока его мать была на даче, у отца случился сердечный приступ. Малыш высунулся в окно 11-го этажа и начал звать маму.

Ребенка, маячившего в открытом настежь окне многоэтажки по Ленской улице, заметили очевидцы. Они же вызвали скорую помощь и пожарных. Видео спасения малыша разместили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Когда пожарный оказался внутри, во дворе раздались аплодисменты и ободряющие возгласы. Мужчину, залезшего на такую высоту, в Сети назвали настоящим героем. Многие признались, что едва ли смогли повторить проделанный им маневр.

Подробностей о состоянии спасенного мальчика не приводится.