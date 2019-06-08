Мать Ивана Голунова рассказала о снимках из его «нарколаборатории»

Мать задержанного в Москве корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова рассказала о фотографиях из «нарколаборатории», которые МВД пыталось выдать за снимки, сделанные в квартире её сына. Она назвала их «чушью», на которую в другой ситуации не следовало бы даже реагировать.

Она отметила, что на снимках «ничего рядом даже нет» с тем, каким в действительности является жильё её сына.

У них маленькая однокомнатная квартира, в которой живут два взрослых человека плюс большая собака долматинец. Квартира напичкана ванькиными книгами немереном количеством — книгами, журналами, газетами и так далее. И киноаппаратурой достаточно дорогой, — сказала Светлана Голунова в комментарии «Медузе».

Ранее, как сообщал News.ru, столичный главк МВД обнародовал несколько снимков, которые якобы имели отношение непосредственно к делу Голунова и обыску в его квартире. Журналисты заявили о подтасовке, однако в МВД настаивали на том, что фотографии «сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире».

Вместе с тем, некоторое время спустя, правоохранительные органы признали, что лишь одно из девяти обнародованных фото было сделано в квартире задержанного, а остальные — в другом месте «в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков». Силовики заявили, что с этой группой может быть связан репортёр.

Журналист был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Возбуждено уголовное дело. 8 июня ему было официально предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.