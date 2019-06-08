МВД подтвердило госпитализацию Голунова 

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого ранее обвинили в попытке сбыта наркотиков, госпитализирован из-за плохого самочувствия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
«Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — заявили ТАСС в полиции.
Отмечается, что Голунова госпитализировали в больницу №71.