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МВД подтвердило госпитализацию Голунова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook Ивана Голунова
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого ранее обвинили в попытке сбыта наркотиков, госпитализирован из-за плохого самочувствия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
«Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — заявили ТАСС в полиции.
Отмечается, что Голунова госпитализировали в больницу №71.
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Происшествия , Иван Голунов , МВД , ИТАР-ТАСС
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