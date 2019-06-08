На Украине сторонники «новой церкви» пытались выселить батюшку из дома

Сторонники неканонической церковной структуры пытались выселить протоиерея канонической Украинской православной церкви из церковного дома в селе Новая Мощаница Ровенской области и избили людей, которые пришли ему на защиту, сообщает клирик Ровенской епархии УПЦ протоиерея Василия Начева.

По информации УПЦ, религиозный конфликт в Новой Мощанице длится с начала марта. Тогда после силового захвата храма сторонниками "новой церкви" община УПЦ вместе со священником обустроила молитвенную комнату в доме батюшки.

Трое нетрезвых активистов "новой церкви" 5 июня явились к церковному дому, требуя выселения протоиерея Игоря Гнатишина.

"Воспользовавшись темным временем суток, пэцэушники (сторонники "новой церкви") пришли выселять священника… Опять крики и ссоры. Что-то понять трудно. Позвонил отец Игорь, говорит, что была драка. Двух мужчин, которые защищали батюшку, избили на земле ногами… ", — сообщил протоиерей Василий Начев на странице в Facebook.

Он добавил, что одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ — таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".