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Журналисту Голунову вызвали вторую скорую 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова.
По его словам, сотрудники полиции не поверили врачу первой скорой, который сказал, что у журналиста сотрясение мозга и возможный перелом ребер.
"Триллер! 2я бригада "скорой" тоже настаивает на немедленной госпитализации", — написал Чиков.
Он добавил, что полицейские продолжают оказывать давление и напомнил, что через 40 минут истекают 48 часов с момента фактического задержания Голунова.
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.
Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.
Ранее сообщалось, что у Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Павел Чиков , МВД
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