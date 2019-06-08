Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову , которому плохо, вызвали вторую скорую помощь. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков , адвокаты которой защищают Голунова.

По его словам, сотрудники полиции не поверили врачу первой скорой, который сказал, что у журналиста сотрясение мозга и возможный перелом ребер.

"Триллер! 2я бригада "скорой" тоже настаивает на немедленной госпитализации", — написал Чиков.

Он добавил, что полицейские продолжают оказывать давление и напомнил, что через 40 минут истекают 48 часов с момента фактического задержания Голунова.

МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что у Голунова сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.