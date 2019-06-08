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Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Reuters
Аэропорт в индийском Гоа, который был закрыт в субботу из-за пожара на взлетно-посадочной полосе (ВПП), возобновил работу после недолгого перерыва. Об этом сообщается на странице ВМС Индии в Twitter.
"Полеты были возобновлены", — кратко отмечается в сообщении.
Ранее представители ВМС сообщили, что работа воздушной гавани приостановлена из-за того, что при взлете истребителя МиГ-29К с него на полосу упал подвесной топливный бак. Это вызвало пожар на ВПП. Пламя было быстро погашено. Сам истребитель не был поврежден.
Истребители нередко несут подвесные топливные баки, которые могут сбрасываться при необходимости. Причины сброса топливного бака над аэродромом устанавливаются.
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Комментарии
Происшествия , Гоа
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