Аэропорт в Гоа возобновил работу после пожара

Аэропорт в индийском Гоа , который был закрыт в субботу из-за пожара на взлетно-посадочной полосе (ВПП), возобновил работу после недолгого перерыва. Об этом сообщается на странице ВМС Индии в Twitter.

Flash. #GoaAirport closed temporarily for a few hours view incident of fire caused by a drop tank of MiG 29K which got detached whilst taking off. All efforts in hand to resume flights ASAP. MiG 29K fighter ac is safe. @aaigoaairport @AAI_Official pic.twitter.com/5iDRT8r6BX— SpokespersonNavy (@indiannavy) June 8, 2019

"Полеты были возобновлены", — кратко отмечается в сообщении.

Ранее представители ВМС сообщили, что работа воздушной гавани приостановлена из-за того, что при взлете истребителя МиГ-29К с него на полосу упал подвесной топливный бак. Это вызвало пожар на ВПП. Пламя было быстро погашено. Сам истребитель не был поврежден.

Истребители нередко несут подвесные топливные баки, которые могут сбрасываться при необходимости. Причины сброса топливного бака над аэродромом устанавливаются.