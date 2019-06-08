Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
28 человек пострадали в Испании из-за поломки аттракциона в парке развлечений
Говорит Москва
+
ещё 5
2 часа назад
Фото: Twitter/ Говорит Москва
Комментарии
Инцидент произошёл в городе Ла-Ринконада в
провинции Севилья
.
Как пишут местные СМИ, 9 пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщили, что в драке на юго-западе Москвы погиб мастер спорта по борьбе Сергей Чуев
Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу с Россией
В УФСИН заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в колонии под Екатеринбургом
Происшествия
,
Испания
,
Севилья
Читайте также
Литовский катер нарушил границу России
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве
17
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
111
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
10
Делегация из ЕС не сдержала эмоций от Крымского моста
353
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
17
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
01:03
Стали известны подробности убийства мастера спорта в Москве
Происшествия
02:08
Делом Голунова заинтересовались в Кремле
Общество
00:39
«Ходят слухи»: Собчак оконфузилась на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес
02:08
Задержание Голунова: Симоньян вынесла свой вердикт
Общество
06:26
Слушания в Гааге: Москва осадила Киев
Политика
Конфликты
01:09
Инцидент с МиГ-29К заблокировал индийский аэропорт
Происшествия
Армия
02:07
Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ
Прибалтика
Происшествия
02:15
Крым выдвинул условие Совету Европу
Политика
00:50
Журналисту «Медузы» предъявили обвинение
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение