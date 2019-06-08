28 человек пострадали в Испании из-за поломки аттракциона в парке развлечений

Фото: Twitter/ Говорит Москва

Инцидент произошёл в городе Ла-Ринконада в провинции Севилья Как пишут местные СМИ, 9 пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Другие подробности произошедшего не приводятся.