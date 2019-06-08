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28 человек пострадали в Испании из-за поломки аттракциона в парке развлечений 

Говорит Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Twitter/ Говорит Москва
Инцидент произошёл в городе Ла-Ринконада в провинции Севилья.
Как пишут местные СМИ, 9 пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка в тяжёлом состоянии. Другие подробности произошедшего не приводятся.
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Происшествия , Испания , Севилья
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