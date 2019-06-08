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Литовский свадебный катер нарушил границу России 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: facebook.com/pasienislt
Служба охраны государственной границы Литвы расследует случай нарушения государственной границы России в Куршском заливе. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл с прогулочным катером, на котором шесть литовцев праздновали свадьбу.
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Двигатель судна вышел из строя, после чего катер отнесло в российские воды, где он сел на мель. После этого его отбуксировали на погранзаставу в российской части Куршской косы. Пассажиры смогли вернуться в Литву около полуночи.
В настоящее время капитану, который является владельцем судна, вручена повестка с требованием явиться на пограничную заставу в Неринге для расследования инцидента. Ему грозит административный штраф в размере до 300 евро за неумышленное нарушение границы, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что украинские пограничники с начала текущего года не пропустили в страну свыше 3,6 тысячи граждан России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
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Происшествия , Литва
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