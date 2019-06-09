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Друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную 

РИА Новости + ещё 25 53 минуты назад
Фото: страница Сергея Чуева в "ВКонтакте"
Друзья мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, убитого хулиганами на юге Москвы, рассказали, каким он был человеком.
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Чуев шел вместе с девушкой, когда увидел, как к беременной женщине пристали трое молодых людей и начали хватать ее за одежду. Спортсмен сделал им замечание. Злоумышленники в ответ набросились на него с кулаками и бросили в пруд. В результате Чуев погиб.
Друзья борца охарактеризовали его как человека, который всегда приходил на помощь и никогда ни в чем не отказывал знакомым.
"Без него не могу теперь, я вчера день проплакал. Он мне нужен, а его больше не вернешь", — поделился друг убитого Андрей с "5 каналом".
Знакомая спортсмена Лариса рассказала, что он всегда был веселым и мужественным.
"Никогда в беде никого не оставил бы. Не верю в его смерть", — сказала она КП.
Друг погибшего Степан вспомнил, что борец часто предостерегал знакомых от дурных компаний и сомнительных склок.
"При этом сам не мог пройти мимо несправедливости", — заявил он.
Соседка Чуева Юлия рассказала, что он был отзывчивым и приятным человеком.
"Вообще с ним было легко. Мог всегда выслушать и дать совет", — отметила она.
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Комментарии8
Происшествия , Сергей Чуев , Москва
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