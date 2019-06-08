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Свадьба закончилась массовым отравлением в Дзержинске 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: News.ru
Массовое отравление людей произошло в Дзержинске. В загородном комплексе граждане отмечали свадьбу. Во время торжеств гости почувствовали себя плохо.
По предварительным данным, пострадали 26 человек. 17 из них госпитализированы: 11 потерпевших находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в реанимации, информирует «Время Н».
Специалисты Роспотребнадзора изъяли все продукты питания из заведения для проведения экспертизы.
Ранее ведомство опубликовало доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» начиная с 2013 года в стране было зафиксировано 297 467 случаев острого отравления продукцией, содержащей алкоголь. 26,3% из них закончились летальным исходом, писал News.ru.
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