Свадьба закончилась массовым отравлением в Дзержинске

Массовое отравление людей произошло в Дзержинске. В загородном комплексе граждане отмечали свадьбу. Во время торжеств гости почувствовали себя плохо.

По предварительным данным, пострадали 26 человек. 17 из них госпитализированы: 11 потерпевших находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в реанимации, информирует «Время Н».

Специалисты Роспотребнадзора изъяли все продукты питания из заведения для проведения экспертизы.

Ранее ведомство опубликовало доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» начиная с 2013 года в стране было зафиксировано 297 467 случаев острого отравления продукцией, содержащей алкоголь. 26,3% из них закончились летальным исходом, писал News.ru.